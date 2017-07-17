Матчи одесского "Черноморца" в УПЛ будет транслировать телеканал "2+2"

Домашние матчи одесского "Черноморца" в чемпионате Украины по футболу будет транслировать телеканал 2+2, сообщает Футбол24.

Сейчас контракт на конечной стадии обсуждения и может быть скоро подписан, сообщает источник телеканала.

Если все нюансы сотрудничества будут решены на этой неделе, матч 2-го тура УПЛ Черноморец – Сталь, который пройдет в субботу 22 июля в 19:30, будет показан на телеканале 2+2 или УНИАН.

Таким образом, телеканал 2+2 в сезоне 2017/18 стал транслятором 4-х клубов украинской Премьер-лиги. Ранее о сотрудничестве с каналом договорились киевское "Динамо", луганская "Заря" и львовские "Карпаты".