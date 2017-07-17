Роналду пропустит матч за Суперкубок УЕФА, но поможет "Реалу" в Суперкубке Испании

Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду, вероятно, пропустит матч за Суперкубок УЕФА против Манчестер Юнайтед, сообщает Isport со ссылкой на Marca.

Португалец выйдет на поле лишь в матче за Суперкубок Испании с "Барселоной".

Читайте такжеКриштиану Роналду получает 400 тысяч евро за пост в инстаграмеПоскольку главный тренер команды Зинедин Зидан предоставил футболисту месячный отдых после напряженного сезона и матчей в составе сборной Португалии в июне-июле, тренироваться Роналду начнет только в конце июля. Специалист же хочет, чтобы Криштиану провел хотя бы 10 дней на тренировках, прежде чем снова выйти на поле.

Это означает, что Ролалду пропустит игру с Барселоной 30 июля в рамках Международного кубка чемпионов, а 8 августа вряд ли сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с Ман Юнайтед. Однако уже 13 августа португалец будет готовь помочь "королевскому клуб" в матче за Суперкубок Испании.

Сообщается также, что на этой неделе 32-летний форвард должен пройти медобследование в Мадриде, после чего вновь отправится на отдых, во время которого у него также запланированы мероприятия со спонсорами.