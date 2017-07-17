Коноплянка примет участие в турне по Китаю немецкого "Шальке"

Украинский легионер немецкого футбольного клуба "Шальке-04" Евгений Коноплянка примет участие вместе со своей командой в турне по Китаю, сообщается в Twitter игрока.

Читайте такжеШальке: Коноплянка должен был больше создавать на поле, чем общаться с журналистами27-летний украинец прибыл в Поднебесную вместе с командой из Гельзенкирхена накануне вечером, а перед отъездом разместил пост в соцсети, где он на фото с партнерами по команде.

Ранее, в летнее межсезонье "Шальке" уже провел два товарищеских матча, в которых украинец забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Как сообщал УНИАН, ранее Коноплянке дал шанс после неудачного предыдущего сезона новый главный тренер команды Доменико Тедеско. Он отметил, что на летних сборах "все начнется с нуля и у каждого будет возможность проявить себя".