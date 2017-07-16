"Олимпик" выиграл в гостях у "Александрии" в стартовом матче сезона УПЛ

В Александрии завершился матч первого тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Александрия" принимала донецкий "Олимпик" и уступила сопернику, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 0:2.

Гости быстро завладели преимуществом в этом матче, а в середине первого тайма решили исход игры в свою пользу.

На 16-й минуте Моха Рхарсалла с левого фланга навесил точно на голову Владиславу Хомутову, который отправил мяч в правый от себя угол ворот соперника. А спустя 20 минут, на 36-й, Моха разогнал контратаку гостей, а Дмитрий Немчанинов слева ворвался в штрафную "Александрии" и сильным ударом отправил второй мяч в ворота хозяев поля.

Таким образом, "Олимпик" набрал 3 очка и возглавил турнирную таблицу по итогам первого дня соревнований.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня "Сталь" сенсационно обыграла в гостях "Зарю" (0:1), "Караты" и "Зирка" сыграли вничью (1:1), а "Мариуполь" и "Верес" также не выявили победителя в безголевом матче (0:0).

Матчи "Динамо" - "Черноморец" и "Ворскла" - "Шахтер" состоятся во вторник, 18 июля.