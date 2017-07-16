"Мариуполь" и "Верес" не забили голов в первом матче УПЛ

В Мариуполе на арене "Ильичевец" завершился матч первого тура украинской футбольной Премьер-лиги сезона 2017/18, где "Мариуполь" принимал ровенский "Верес" и свел матч вничью, сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 0:0.

Матч проходил с небольшим перевесом хозяев поля, но в игре двух команд, вернувшихся в элиту украинского футбола после перерыва, был зафиксирован итоговый ничейный результат.

Таким образом, обе команды набрали по 1 очку в турнирной таблице.

Как сообщал УНИАН, параллельно с этим матчем проходила игра во Львове, где "Карпаты" и "Зирка" из Кропивницкого также сыграли вничью - 11.