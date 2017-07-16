"Карпаты" и "Зирка" сыграли вничью в стартовом матче Премьер-лиги нового сезона

Во Львове завершился первый матч чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги сезона 2017/18, в котором "Карпаты" принимали "Зирку" из Кропивницкого и сыграли вничью - 1:1, сообщает официальный сайт турнира.

Хозяева очень мощно начали матч и уже на 5-й минуте гол забил Амбросий Чачуа. После диагональной передачи Ксенза принявший мяч Чачуа низовым ударом ударил в ближний угол - 1:0.

Ближе к середине первого тайма гости выровняли игру, а на 37-й минуте сравняли счет. Гол с пенальти забил Игорь Загальский. Игроку удался не очень сильный удар под перекладину - голкипер Мысак был бессилен. За минуту до этого Перейра сыграл в штрафной рукой и судья назначил пенальти.

Во втором тайме команды имели ряд обоюдоострых моментов, но счет так и не изменился.

Таким образом, оба коллектива набрали по 1 очку в турнирной таблице УПЛ.