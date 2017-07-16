Традиции Суперкубка и реалии современного украинского футбола

По окончании вчерашнего матча за Суперкубок лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко заявил, что победитель матча-открытия сезона, впоследствии не становится победителем чемпионата. Первое, что пришло на ум после этой фразы «А кто тогда? Не «Заря» же…»

Первый матч сезона в Одессе, к большому сожалению болельщиков «Динамо», показал главное – полную недееспособность «Динамо» на фоне главного конкурента. Смена главного тренера никак не помогла киевлянам нивелировать превосходство «оранжево-черных». Как и ранее, футболисты столичной команды много старались, бегали, пытались создавать моменты. Но мастерство горняков-бразильцев оказалось просто выше. Они использовали свои моменты и, в то же время, четко и хладнокровно пресекали любую попытку киевлян забить гол. «Они нас наказали за нереализованные моменты», - подвел итог игры на послематчевой пресс-конференции новый «рулевой» киевлян Александр Хацкевич.

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Одновременно с приходом нового тренерского штаба из «Динамо» в полном составе ушли испанские специалисты. Именно они во времена Сергея Реброва определяли тактику команды. И не только первой, а всей клубной вертикали. И уже на сборах мы убедились, что Хацкевич готов выметать все испанские следы «поганой метлой». Никакой тебе «тики-таки», никакой перепасовки с вратарем, никакого владения мячом ради владения.

Первый матч сезона в Одессе, к большому сожалению болельщиков «Динамо», показал главное – полную недееспособность «Динамо» на фоне главного конкурента

Если «главный испанец» «Динамо» Рауль Рианчо ушел из киевской команды еще год назад, публично рассказав о своих разногласиях с президентом столичного клуба Игорем Суркисом, то остальная часть «команды» покинула киевский клуб в нынешнее межсезонье.

Сейчас рано утверждать, хорошо это или плохо. Самым красноречивым ответом на этот вопрос будет результат, причем не одного матча, а хотя бы отрезка сезона в матчей десять. Однако, нельзя не обратить внимание на очередную смену курса в киевском «Динамо». Сколько их уже было при Игоре Суркисе… А сколько будет еще! Сейчас «Динамо» отказалось от испанской системы подготовки и возвращается к традиционным динамовским ценностям. По утверждению самих футболистов, теперь команда играет более просто. Много движения, много работы без мяча, прессинг, пружинистые контратаки, фланговые прорывы. Кто-то говорит, что «Динамо» возвращается в прошлое. Но вместе с этим нужно признать: многие за таким футболом соскучились.

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Большой проблемой Хацкевича может стать то, что многие его подопечные, как говорится, сидят на чемоданах. И это не рядовые игроки, а лидеры команды. Те, чье место в стартовом составе не обсуждается. К их числу можно отнести Ярмоленко, Виду, Хачериди, Мбокани. Каждый физически играет за «Динамо», но мысленно находится не здесь. Каждый из них по несколько раз за день созванивается со своим агентом и обсуждает возможные варианты продолжения карьеры.

Сейчас уже спала первая волна трансферов. Те, кто хотел усилиться до начала сборов, уже это сделали. Но теперь пойдут первые контрольные матчи, первые травмы, а там и начало сезона в топ-чемпионатах не за горами. И когда тренеры поймут, где у них слабые места, начнется вторая волна. Произойдет это во второй половине августа. Собственно, до сентября покой Хацкевичу только снится. Он и сам говорит, что не знает, сохранит ли «Динамо» сегодняшний состав.

В то же время, наставник горняков Паулу Фонсека отмечая, что игра «Динамо» существенно обновилась, добавляет - в любом случае, соперник очень опасен и достоин уважения. Кто знает, возможно, португальский специалист, таким образом, поддерживает «боевой дух» у своих собственных подопечных, чтобы не расслаблялись ни в коем случае. А возможно, он просто старается быть дипломатичным в своих высказываниях.

А что же «Шахтер»? Здесь, в отличие от «Динамо», всё спокойно, логично и предсказуемо. Никаких тебе смен курса, никаких революций, никаких сюрпризов. С нужными игроками клуб в тишине продлевает контракты, с ненужными постепенно прощается, перспективных отдает в аренду. Этим летом «ненужными» оказались Кучер, Кобин и Каниболоцкий. Чуть раньше – Селезнев и Эдуардо. Еще раньше – Гладкий.

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Очевидно, что Фонсека расстается с игроками, которые уже не способны дать «Шахтеру» ничего нового. На место Кучера заранее подписали Давида Хочолаву из «Черноморца», который будет четвертым центральным защитником после Ракицкого, Ордеца и Кривцова. Также предоставлен шанс Ивану Петряку. Его вернули из аренды, включили в заявку на сезон. Но теперь молодому украинцу придется конкурировать за место под солнцем с Марлосом, Тайсоном и Бернардом. В общем, шансов вырваться из-за этих бразильских спин у Петряка немного. Разве что, кого-то из бразильцев продадут. А при наличии хорошего предложения такой вариант исключать нельзя.

К слову, о возможных потерях. Что-то не видно, чтобы из «Шахтера» кто-то рвался уйти. Даже Тайсон, которого не так давно считали потерянным для «Шахтера», подписал с клубом новый контракт. Зато с августа за команду Фонсеки снова сможет играть Фред. И это можно сравнить с подписанием новичка высочайшего класса, новичка на роль лидера.

Осенью Фред был главным игроком «Шахтера». Его роль в команде можно сравнить с Фернандиньо до его перехода в «Манчестер Сити». Разве что Фред больше нацелен на атаку и более креативен. В первой половине прошлого сезона он был лучшим игроком чемпионата Украины и футболистом, явно превышающим его уровень. Но затем случилась та самая дисквалификация, из-за которой полгода бразильцу пришлось пропустить. К слову, если бы не она, удержать Фреда у себя руководству клуба было бы очень непросто.

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Возвращение Фреда – это умножение потенциала «Шахтера» и огромный бонус в групповом турнире Лиге чемпионов. Для подготовки к нему у Фонсеки есть целых два месяца, в течение которых динамовцы будут «убиваться» в квалификации. Без потерь в чемпионате на этом отрезке киевлянам не обойтись. И как бы не случилось так, что «Шахтер» снова уйдет в отрыв.

Первый кирпичик в этот отрыв подопечные Фонсеки вполне могут заложить уже в ближайшую субботу, когда сыграют против «Динамо» в Харькове в рамках 2-го тура Премьер-лиги. Пока Хацкевич будет думать о «Шахтере» и «Янг Бойз» одновременно, его португальский визави сосредоточит всю свою энергию на одном единственном матче. Матче, который имеет все шансы стать логичным продолжением Суперкубка.

Кирилл Стадниченко