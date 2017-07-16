УПЛ, 1-й тур, "Заря" - "Сталь": видео онлайн-трансляция

Сегодня на "Славутич-Арене" в Запорожье проходит матч 1-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает "Сталь" из Каменского, сообщает официальный сайт УПЛ.

Бронзовый призер минувшего чемпионата Украины принимает крепкого середняка элитного дивизиона нашего футбола.

Команда Юрия Вернидуба прочног осела в тройке сильнейших команд страны, а по ходу предыдущего сезона могла даже побороться с "Динамо" за серебро, но потеряла важные очки в ряде матчей с командами, которые стоят ниже в турнирной таблице.

В новый сезон луганчане также входят с амбициозными планами, как на внутренней, так и на международной арене. Осенью команда во второй раз подряд сыграет в групповом турнире второго по значимости еврокубка - Лиги Европы.

Матч в Запорожье начнется в 19.30.

ТВ-трансляция игры на телеканале 2+2.