Премьер-лига, 1-й тур, "Карпаты" - "Зирка": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове стартует новый футбольный сезон чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, где "Карпаты" примут на своем поле "Зирку" из Кропивницкого, сообщает официальный сайт УПЛ.

Встречаются команды, которые по итогам пошлого сезона заняли места во второй половине турнирной таблицы, но сумели уверенно охранить прописку в элитном дивизионе.

Новый сезон "Карпаты" команды начинают под руководством нового тренера. Львовскую команду возглавил испанский специалист Серхио Наварро. В свою очередь, тренер "Зирки" Роман Монарев избавился от приставки "и.о.", которую носил с ноября прошлого года, когда временно возглавил коллектив.

Матч во Львове на стадионе "Украина" начнется в 17.00.

ТВ-трансляция игры - телеканал УНИАН.