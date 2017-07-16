Тренер "Динамо" Хацкевич после проигрыша "Шахтеру" в Суперкубке: Наши главные игры впереди

После завершения матча за Суперкубок Украины в рамках регламентной пресс-конференции на вопросы журналистов ответил наставник «Динамо» Александр Хацкевич, сообщает официальный сайт киевского клуба.

- Динамичная игра, без центра поля. В первые минуты мы не разобрались в опорной зоне, когда через Тайсона все атаки разгонялись. После пропущенного мяча полностью перехватили инициативу, имели моменты. Во втором тайме пропустили аналогичный мяч. Потеряли нити игры, «Шахтер» начал больше владеть мячом, играл по счету. Мы выпустили второго нападающего, создали моменты, Мбокани мог забить. Но за те моменты, которые мы не реализовали, нас наказал соперник, - отметил Хацкевич.

Читайте такжеТренер "Шахтера" Фонсека о Суперкубке: Мы просто оказались лучшимиГоворя об удалении Степаненко и о возможности отыграться в концовке, Хацкевич отметил: "Мы на это надеялись всегда, и играя в равных составах, и в большинстве. До последней минуты встречи команда пытались изменить счет в свою пользу".

А говоря о том, за счет чего команда в конце встречи могла забить мяч, Хацкевич отметил: "Когда выпустили второго нападающего, стали немного неправильно играть. Нужно было доставлять мяч в штрафную площадь через фланговые передачи, а не с помощью защитников. Замены тоже полностью себя не оправдали. Гонсалес справлялся со своими функциями, доставлял мяч в штрафную. Беседин имел момент, но не реализовал. Шепелев молодой парень, вышел на замену и немного переволновался. Это только первый матч сезона, наши главные игры впереди".

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Шахтер" состоялся накануне в Одессе и завершился победой киевлян со счетом 2:0.