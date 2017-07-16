Игроки "Шахтера" после матча за Суперкубок "Приятно начать новый сезон с трофея"

Футболисты донецкой команды поделились впечатлениями после победы в первом матче сезона 2017/18 в Суперкубке Украины над киевским "Динамо", сообщает официальный сайт горняков.

В частности, капитан «Шахтера Дарио Срна» отмечает:

– Приятно завоевать Суперкубок и новый сезон начать с трофея. Для нас каждый турнир очень важен, и мы всегда хотим побеждать. На стадионе была прекрасная атмосфера, трибуны были заполнены. Своей игрой «Шахтер» заслужил этот результат и по праву стал обладателем Суперкубка Украины. В этом сезоне ожидаю непростой борьбы за чемпионство. Сегодня сильнее был «Шахтер», потому смотрим в будущее с оптимизмом и надеемся на удачный старт в Премьер-лиге. Очень важно и приятно начинать сезон с победы.

Максим Малышев, полузащитник «Шахтера», отмечает:

– Рады, что сумели выиграть Суперкубок. Для нас было важно хорошо стартовать в сезоне. Теперь постараемся продолжить в том же духе и в других турнирах. Знали, кому придется противостоять, смотрели спарринги соперника в межсезонье и сделали свои выводы. Думаю, мы еще не подошли к нашей оптимальной форме. Сейчас начнется чемпионат, и команда наберет игровой тонус, мы физически станем сильнее. На сборах в Германии у нас были только товарищеские поединки, которые отличаются от официальных. Так что, уверен, со временем будем выглядеть еще лучше.

Тарас Степаненко, полузащитник «Шахтера», заметил:

– Для нас это важный трофей. Очень серьезно настраивались и хотели взять верх, чтобы начать сезон на хорошей ноте, ведь уже на днях стартует чемпионат. Гол в дебюте первого тайма всегда ставит соперника в неловкую ситуацию: ему приходится раскрываться и идти вперед. По такому сценарию и развивался матч. У «Динамо» рослые нападающие, прекрасно играющие головой, поэтому было много подач. Был и один неплохой момент, когда не забил Гармаш. Мы же использовали свои шансы. Разве что в конце, опереди Марлос вратаря, счет мог быть крупнее. Возможно, мы недостаточно эмоционально праздновали, поскольку все отдали на поле. Хотим поскорее домой, ведь буквально через день нужно вылетать в Полтаву на следующий матч.

Как сообщал УНИАН, матч за Суперкубок Украины состоялся накануне в Одессе и завершился победой "Шахтера" над "Динамо" со счетом 2:0.