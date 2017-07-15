"Шахтер" одержал уверенную победу над "Динамо" в матче за Суперкубок Украины

В Одессе на стадионе "Черноморец" состоялся матч за Суперкубок Украины, который открыл футбольный сезон в нашей стране.

Чемпион и обладатель Кубка Украины прошлого сезона донецкий "Шахтер" добавил к своим трофеям 2017 года еще один, обыграв "Динамо" - 2:0.

Донетчане провели быстрый гол: уже на 8-й минуте многоступенчатая атака в их исполнении завершилась взятием ворот, которое записал на свой счет Факундо Феррейра.

Самые острые моменты у "Динамо" имели Мбокани и Гармаш, но удару одного не хватило точности, а второму помешал отличиться Пятов.

Второй тайм начался с еще одного гола "Шахтера" - Факундо Феррейра сделал дубль.

После этого на авансцену вышли динамовские фанаты, забросавшие со своих секторов поле дымовыми шашками, одна из них отправила в легкий нокдаун донетчанина Тайсона. Арбитр Константин Труханов несколько раз останавливал встречу во втором тайме.

Что касается игровых моментов, то "Динамо", проводившее первый матч под руководством Александра Хацкевича, так и не выдвинуло серьезных аргументов для того, чтобы сыграть хотя бы на равных с принципиальным соперником.

"Шахтер" в 8-й раз в истории выиграл Суперкубок и увеличил отрыв от "Динамо" в противостоянии в этом турнире (у киевлян - шесть трофеев).

Добавим, что УНИАН вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.