Матч за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" - 2:0: онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе на стадионе "Черноморец" состоится поединок за Суперкубок Украины-2017. Донецкий "Шахтер" сыграет с киевским "Динамо".

Горняки в предыдущем сезоне выиграли оба главных трофея на внутренней арене, став чемпионами и обладателями Кубка страны. "Динамо" участвует в матче за Суперкубок как вице-чемпион.

Отметим, что это уже 14-й розыгрыш Суперкубка. Большинство поединков за трофей в предыдущие годы также проходили в Одессе.

На данный момент минимальный перевес по победам на стороне "Шахтера". Донецкий клуб выигрывал Суперкубок 7 раз, киевляне праздновали победу в шести случаях.

Интересно, что шесть раз судьба трофея решалась в серии пенальти - в том числе и год назад, когда "бело-синие" завоевали последний титул под руководством Сергея Реброва.

Теперь у киевлян новый наставник. Поединок за Суперкубок станет для Александра Хацкевича первым официальным матчем на посту главного тренера. При этом, отметим, что рулевой "Шахтера" Пауло Фонсека также еще не выигрывал этот приз.

Матч "Шахтер" - "Динамо" начнется в 21.00.

Предлагаем следить за ходом поединка благодаря текстовой онлайн-трансляции на сайте УНИАН.

Добрый день!

Стали известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Пятов – Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Малышев, Степаненко – Бернард, Марлос, Тайсон – Феррейра.

"Динамо": Рудько – Морозюк, Вида, Хачериди, Антунеш – Ярмоленко, Буяльский, Сидорчук, Цыганков – Гармаш – Мбокани.

Накануне поединка состоялась церемония награждения лауреатов предыдущего сезона УПЛ. Награды получили Андрей Ярмоленко (лучший бомбардир), Анатолий Абдула (лучший арбитр), Андрей Пятов (лучший вратарь), Пауло Фонсека (лучший тренер).

Андрей Ярмоленко из рук Игоря Беланова получил также приз и лучшему футболисту прошлого сезона.

Исполнен национальный гимн Украины. Все готово к началу встречи.

Матч начался!

1. Киевляне разыграли мяч с центра поля. Антунеш подавал в штрафную с левого фланга, но горняки отбили угрозу.

3. Молниеносная атака "Шахтера". Бернард отдал на Тайсона, тот пробил, и Рудько не без проблем завладел мячом.

5. В первые пять минут мячом больше владеет "Динамо", но горняки провели уже две неплохих атаки. Вторую только что завершал Марлос, но удар был заблокирован.

7. Пас на Мбокани из центра поля не прошел, а удар Цыганкова метров с 40 был на удачу. Мимо.

8. ГОЛ!!! "Шахтер" открыл счет. Комбинация Марлос - Бернард - Исмаили - Феррейра завершилась взятием ворот. Быстрый гол в нашем поединке! 1:0.

11. Тайсон прорывался с правого фланга, но его прострел прочитали.

12. На противоположном фланге упал в борьбе Исмаили, но арбитр не стал назначать опасный штрафной в ворота "Динамо".

13. Ярмоленко получил мяч, убрал двоих защитников и бил метров с 20-ти. Рикошет - и мяч идет на угловой.

14. Первая реальная опасность у ворот горняков. Подача углового - точно на Мбокани, который пробил с отскоком от земли - мяч ушел в сантиметрах от рамки.

16. Стандарт у "Шахтера". Удар с дальнего расстояния у Ракицкого не получился.

17. Тут же ответ "Динамо" - офсайд у Мбокани.

18. Еще одна быстрая атака "Шахтера". Тайсон прошел по центру и отдал правее Марлосу. Тот целил в дальний угол, но немного промахнулся.

20. После бурного начала команды взяли небольшую передышку, мяч сейчас в центре поля.

22. Еще одна попытка Ярмоленко привомит к угловому, Морозюк тут же подал, но мяч - в руках у Пятова.

23. С мячом мы увидели Гармаша, но попытка пройти в одиночку к успеху не привела.

24. Прострел Антунеша слева - Пятов на месте.

25. Мяч по-прежнему больше у "Динамо", но вот парадокс - моменты киевляне если и создавали, то со стандартов. "Шахтер" читает все действия соперника.

28. Первое предупреждение в матче - Степаненко за фол против Буяльского.

30. Киевляне продолжают несколько хаотичные действия с мячом.

31. Ну наконец-то! Ярмоленко удачно прошел справа, прострелил, Ракицкий выбил на ногу Гармашу, тот пробивал с убойной позиции, но Пятов спас ворота!

32. Второе предупреждение для "Шахтера" - на этот раз желтая Бернарду.

33. Возникли проблемы на трибунах. Фанаты забросали штрафную "Шахтера" дымовыми шашками, и арбитр на минуту прервал матч.

37. Команды снова играют. "Динамо" снова не может связать несколько точных передач подряд на чужой половине поля.

38. Противоречивый эпизод в штрафной горняков. Гармаш получил мяч после того, как ошибся Срна. Гармаш пытался обвести Пятова, тот слегка зацепил соперника рукой, но на падение динамовца судья не отреагировал.

41. Дальний заброс в центр штрафной на Мбокани: Срна на этот раз грамотно играет позиционно, и центрфорвард "Динамо" остается ни с чем.

43. "Динамо" разыгрывает мяч в центре.

44. Предупреждение Буяльскому - первое для "Динамо".

45+1. Арбитр добавляет 3 минуты. Ракицкий выбивает мяч подальше и спокойно разряжает обстановку у ворот.

45+2. Горняки тоже уже никуда не торопятся, доигрывая тайм.

45+3. Гармаш пробил слета, но точно в руки Пятову.

Первый тайм окончен. Перерыв!

46. Замена у "Шахтера". Вместо Малышева вышел Коваленко. Второй тайм начался!

47. Исмаили продвигался к штрафной "Динамо" слева, но наткнулся на Хачериди. Арбитр решил, что все по правилам.

49. Команды неспеша начали второй тайм. Мяч сейчас больше у горняков.

56. ГОЛ!!! Феррейра удваивает перевес своей команды.

57. И тут же судья уводит команды с поля. Фанаты "Динамо" запустили петарды в сторону игроков горняков, который праздновали успех...

61. Игра возобновилась. Страсти успокоились.

62. Замена в "Динамо" - вместо Гармаша выходит на поле Беседин.

63. "Шахтер" продолжает атаковать - Коваленко срывает атаку неточным пасом на противоположный фланг.

64. Марлос в борьбе с двумя защитниками "Динамо" теряет мяч в углу штрафной площади. Антунеш отобрал мяч у соперника.

65. Тайсон зарабатывает опасный штрафной для горняков в борьбе с Ярмоленко.

66. Опаснейшая подача с углового Марлоса - Феррейра едва не совершил хет-трик ударом головой.

67. Снова летят петарды от наиболее рьяных болельщиков "Динамо".

68. Замена в "Динамо" - Гонсалес вместо Сидорчука

70. Мяч у "Шахтера", "Динамо" прессингует горняков на их половине поля.

71. Марлос разогнал быструю атаку справа, которая окончилась неточным ударом Тайсона издали.

75. Ярмоленко в весьма перспективной атаке "Динамо" отдает пас прямо на.. Срну

76. Хачериди ценой травмы в столкновении мешает Феррейра в очередной раз поразить ворота и сделать хет-трик.

77. Замена в "Шахтере" - Дентиньо вместо Тайсона.

78. Исмаили выбил мяч в ат в борьбе с Ярмоленко и сорвал атаку "Динамо".

79. Третья замена в "Динамо" - Шепелев вместо Буяльского.

80. Удаление Степаненко - вторая желтая карточка за грубую игру.

81. Морозюк пробил опаснейший штрафной красивым ударом под перекладину в девятку - Пятов переправил мяч на уголовой. Морозюк подал угловой неудачно.

82. В ответной атаке Марлос не решился на удар по пустым воротам после выхода в центр поля Рудько.

83. Бернард наносит опасный удар по центру, но несильно. Рудько легко ловит мяч.

84. Опасная атака "Динамо" - Антунеш подает с фланга, а Беседин вместо паса на Ярмоленко бьет головой по воротам - неточно...

85. Бернард получил травму в игре с Ярмоленко - пауза в игре.

86. Сидорчук в опаснейшем моменте бьет прямо в Пятова - угловой.

87. Замена в "Шахтере" - Ордец вместо Феррейры. Не суждено быть хет-трику в этой игре.

88. Опаснейший момент для "Динамо" завершился серьезным повреждением Виды, который травмировался в борьбе с Ракицким в попытке нанести удар. Также "приложился" к партнеру Беседин...

89. Фанаты "Динамо" вновь "обстреливают" штрафную площадку своего вратаря Рудько. Видимо, это от бессилия...

90. Арбитр добавил к основному времени матча 7 минут.

90+1. Мбокани совершил фол в атаке против Срны, в очередной попытке хотя бы забить гол престижа.

90+2 Сидорчук получает предупреждение - грубая игра против Дентиньо.

90+3. Еще один момент у "Динамо" - неточно пробил по воротам Мбокани.

90+5. Марлос совершает впечатляющий дубль, обыграв пять игроков "Динамо", но упускает мяч в аут.

90+6. Мбокани пяткой бьет прямо в руки Пятова. Впрочем, уже из оффсайда.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

"ШАХТЕР" - обладатель Суперкубка Украины!!!

Спасибо за внимание!