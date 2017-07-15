Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом матча за Суперкубок Украины

Донецкий "Шахтер" является фаворитом матча за Суперкубок Украины, в котором горняки сегодня в Одессе встретятся с киевским "Динамо".

По мнению аналитиков букмекерских контор, шансы горняков выглядят предпочтительнее в битве за трофей.

По данным самой авторитетной британской букмекерской компании William Hill, победа донецкой команды оценивается коэффициентом 1,91. Коэффициент ничейного исхода соответственно - 3,30, а победа динамовцев имеет коэффициент 3,75.

Специализированный портал BetExplorer собрал и проанализировал информацию более чем 20 крупнейших контор мира и вывел средние показатели для матча "Шахтер" - "Динамо".

Согласно этим подсчетам, возможная победа киеявлян в основное время оценивается по коэффициенту 3,59, ничья - 3,27, а выигрыш "Шахтера" имеет коэффициент 1,95.

Наиболее выгодная ставка на "Динамо" - в конторе 888sport и Unibet (коэффициент победы номинальных гостей - ровно 4,00). И, наоборот, самый низкий выигрыш за победу "бело-синих" выдают SBOBET И 12BET - коэффициент 3,25.

Если же ставить на "Шахтер", выгоднее всего это делать в той же SBOBET - 2,01. Самую низкую ставку на победу команды Пауло Фонсеки дают в Paddy Power - 1,83.

Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" начнется сегодня в 21.00. Следите за текстовой онлайн-трансляцией поединка на сайте УНИАН.