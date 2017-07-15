Матч за Суперкубок "Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть
13:30, 15 июля 2017Футбол
970
В прямом эфире поединок покажут каналы "Украина" и "Футбол".
pfl.ua
Сегодня, 15 июля, в Одессе состоится поединок за Суперкубок Украины, фактически открывающий собой новый футбольный сезон.
Чемпион и обладатель Кубка страны прошлого сезона донецкий "Шахтер" сыграет с вице-чемпионом киевским "Динамо".
В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканалах "Украина" и "Футбол". Начало трансляции - в 20.50.
Поединок стартует в 21.00.
Отметим, что за ходом матча можно будет следить и на сайте УНИАН, где будет вестить текстовая онлайн-трансляция встречи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter