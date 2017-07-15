Матч за Суперкубок "Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть

Сегодня, 15 июля, в Одессе состоится поединок за Суперкубок Украины, фактически открывающий собой новый футбольный сезон.

Чемпион и обладатель Кубка страны прошлого сезона донецкий "Шахтер" сыграет с вице-чемпионом киевским "Динамо".

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканалах "Украина" и "Футбол". Начало трансляции - в 20.50.

Поединок стартует в 21.00.

Отметим, что за ходом матча можно будет следить и на сайте УНИАН, где будет вестить текстовая онлайн-трансляция встречи.