Матч за Суперкубок "Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть

13:30, 15 июля 2017
Футбол
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В прямом эфире поединок покажут каналы "Украина" и "Футбол".

pfl.ua

Сегодня, 15 июля, в Одессе состоится поединок за Суперкубок Украины, фактически открывающий собой новый футбольный сезон. 

Чемпион и обладатель Кубка страны прошлого сезона донецкий "Шахтер" сыграет с вице-чемпионом киевским "Динамо".

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканалах "Украина" и "Футбол". Начало трансляции - в 20.50.

Поединок стартует в 21.00.

Отметим, что за ходом матча можно будет следить и на сайте УНИАН, где будет вестить текстовая онлайн-трансляция встречи. 

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Теги: #Динамо#Шахтер#телевидение#Суперкубок Украины