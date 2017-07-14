Нападающий "Динамо" Кравец не сыграет в матче за Суперкубок с "Шахтером"

18:12, 14 июля 2017
Футбол
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У форварда ощущается недостаток игровых кондиций.

Артем Кравец / fcdynamo.kiev.ua

Нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец не полетит в Одессу на матч за Суперкубок Украины, сообщает Команда1.

Форвард, восстановившийся после травмы, примет участие в матче первенства молодежных команд против «Черноморца».

Отметим, что в последний раз Кравец принимал участие в официальном матче 16 апреля.

Поединок за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится завтра в Одессе. Начало - в 21.00. 

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Теги: #Динамо#Кравец#Суперкубок Украины