Нападающий "Динамо" Кравец не сыграет в матче за Суперкубок с "Шахтером"

Нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец не полетит в Одессу на матч за Суперкубок Украины, сообщает Команда1.

Форвард, восстановившийся после травмы, примет участие в матче первенства молодежных команд против «Черноморца».

Отметим, что в последний раз Кравец принимал участие в официальном матче 16 апреля.

Поединок за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится завтра в Одессе. Начало - в 21.00.