Нападающий "Динамо" Кравец не сыграет в матче за Суперкубок с "Шахтером"
18:12, 14 июля 2017Футбол
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У форварда ощущается недостаток игровых кондиций.
Артем Кравец / fcdynamo.kiev.ua
Нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец не полетит в Одессу на матч за Суперкубок Украины, сообщает Команда1.
Форвард, восстановившийся после травмы, примет участие в матче первенства молодежных команд против «Черноморца».
Отметим, что в последний раз Кравец принимал участие в официальном матче 16 апреля.
Поединок за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится завтра в Одессе. Начало - в 21.00.
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