"Манчестер Сити" заключил контракт с самым дорогим защитником в истории футбола

Правый защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер перешел в «Манчестер Сити». Об этом сообщил официальный .@kylewalker2 is a Blue! #welcomekyle to Manchester City!https://t.co/hKgL9z9nL4

— Manchester City (@ManCity) 14 липня 2017 р. " rel="nofollow" target="_blank">твиттер "горожан".

Контракт с 27-летним англичанином рассчитан на 5 лет. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 54 млн фунтов. В истории мирового футбола это самая крупная сумма, когда-либо заплаченная за защитника.

«Я очень рад перейти в „Манчестер Сити“ и не могу дождаться начала сезона. Пеп Гвардиола - один из самых уважаемых тренеров мира, он должен помочь вывести мою игру на новый уровень», — сказал Уокер.

Уокер выступал за «Тоттенхэм» с 2009 года. За это время он провел 228 матчей и забил 4 гола.