Скандал в ФФУ: комитет арбитров внезапно заменил арбитра матча за Суперкубок между "Шахтером" и "Динамо"

Комитет арбитров ФФУ сообщил, что сегодня, 14 июля, в комитет поступило заявление от арбитра Анатолия Жабченко, в которой он официально обратился с просьбой снять его с матча, ввиду сильного прессинга, якобы оказываемого на него в СМИ.

Некоторые издания действительно накануне подняли тему двойного гражданства Анатолия Жабченко - арбитр родом из Симферополя, и его уличили в том, что он получил российский паспорт.

Комитет арбитров ФФУ, приняв во внимание это письмо, а также во избежание рисков, связанных с организацией общественного порядка в Одессе, принял решение заменить арбитра Анатолия Жабченко арбитром Константином Трухановым.