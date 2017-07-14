Президент РФС Мутко: У сборной Украины, если она попадет на ЧМ, в России не будет ни одной проблемы

Вице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о том, что сборная Украины может бойкотировать чемпионат мира-2018.

"Им надо еще отобраться. Всегда, и у нас это внутри, ты всегда ищешь причину внешнюю, это легче. Отобраться надо, у них подгруппа очень сложная. Мы им желаем удачи.

Но могу сказать, у сборной Украины, если она отберется, в России никаких проблем не будет, ни одной проблемы".

Мутко подчеркнул, что сегодня только сборные России, Бразилии и Ирана уже получили путевки на чемпионат мира.

"Остальным еще надо попотеть, к сожалению или к счастью. Надо отобраться на чемпионат мира, а потом говорить будем уже", – сказал Мутко, чьи слова цитирует rsport.ru.

Чемпионат мира по футболу в России планируют провести с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Сборная Украины борется за право попадания на турнир в отборочной группе I, где ей противостоят команды Хорватии, Исландии, Турции, Финляндии и Косово. После шести туров в активе украинцев 11 очков. Сборная занимает 4-е место.