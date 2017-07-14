"Олимпик" и "Александрия" узнали соперников в квалификации Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Своих соперников узнали два украинских клуба - донецкий "Олимпик" и "Александрия".

"Александрия" сыграет с победителем пары "Астра" (Румыния) — "Зира" (Азербайджан). Первая игра в Румынии завершилась победой "Астры" со счетом 3:1.

"Олимпик", в свою очередь, сыграет с греческим ПАОКом. Первый матч "Олимпик" сыграет в домашних стенах, тогда как "Александрия" стартует на выезде.