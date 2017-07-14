"Динамо" в квалификации Лиги чемпионов сыграет с прошлогодним обидчиком "Шахтера"
Первый поединок в еврокубках динамовцы проведут 25-го или 26 июля дома.
Киевское "Динамо" узнало своего соперника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Вице-чемпионы Украины сыграют со швейцарским клубом "Янг Бойз".
Это определилось в результате жеребьевки квалификации ЛЧ, которая прошла в Ньоне.
Киевская команда пробивается в групповой турнир через так называемый "Путь нечемпионов".
"Янг Бойз", который выпал "Динамо" в третьем раунде квалификации, очень хорошо знаком украинским болельщикам.
В минувшем сезоне именно эта швейцарская команда выбила из Лиги чемпионов "Шахтер". В том же самом третьем раунде квалификации горняки дома выиграли 2:0, но в Швейцарии уступили с таким же счетом, а в серии пенальти команда Паулу Фонсеки проиграла - 2:4.
По итогам минувшего сезона "Янг Бойз" в очередной раз занял второе место в чемпионате Швейцарии, набрав 69 очков. "Базель", который взял титул, набрал на 17 пунктов больше.
Все пары 3-го раунда квалификации ЛЧ:
«Динамо» - «Янг Бойз»
«Стяуа» - «Виктория» Плзень
«Ницца» - «Аякс»
АЕК – ЦСКА Москва
«Брюгге» - «Истанбул»
«Славия» Прага – БАТЭ/Алашкерт
«Спартак» Юрмала/"Астана" - «Мариехам»/"Легия"
«Зриньски»/"Марибор" - «Хабнарфьордюр»/"Викингур"
«Жилина»/"Копенгаген" - «Мальме»/"Вардар"
«Линфилд»/"Селтик" - «Дандолк»/"Русенборг"
«Хапоэль» Беэр-Шева/«Гонвед» - «Жальгирис»/«Лудогорец»
«Виторул» - АПОЕЛ/«Дюделанж»
«Хибернианс»/«Зальцбург» - «Риека»/ТНС
«Карабах»/«Сартмедия» - «Шериф»/«Кукеси»
«Партизан»/«Будучность» - «Олимпиакос»
Матчи пройдут 25/26 июля и 1/2 августа на полях команд, указанных первыми.