"Динамо" в квалификации Лиги чемпионов сыграет с прошлогодним обидчиком "Шахтера"

Киевское "Динамо" узнало своего соперника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Вице-чемпионы Украины сыграют со швейцарским клубом "Янг Бойз".

Это определилось в результате жеребьевки квалификации ЛЧ, которая прошла в Ньоне.

Киевская команда пробивается в групповой турнир через так называемый "Путь нечемпионов".

"Янг Бойз", который выпал "Динамо" в третьем раунде квалификации, очень хорошо знаком украинским болельщикам.

В минувшем сезоне именно эта швейцарская команда выбила из Лиги чемпионов "Шахтер". В том же самом третьем раунде квалификации горняки дома выиграли 2:0, но в Швейцарии уступили с таким же счетом, а в серии пенальти команда Паулу Фонсеки проиграла - 2:4.

По итогам минувшего сезона "Янг Бойз" в очередной раз занял второе место в чемпионате Швейцарии, набрав 69 очков. "Базель", который взял титул, набрал на 17 пунктов больше.

Все пары 3-го раунда квалификации ЛЧ:

«Динамо» - «Янг Бойз»

«Стяуа» - «Виктория» Плзень

«Ницца» - «Аякс»

АЕК – ЦСКА Москва

«Брюгге» - «Истанбул»

«Славия» Прага – БАТЭ/Алашкерт

«Спартак» Юрмала/"Астана" - «Мариехам»/"Легия"

«Зриньски»/"Марибор" - «Хабнарфьордюр»/"Викингур"

«Жилина»/"Копенгаген" - «Мальме»/"Вардар"

«Линфилд»/"Селтик" - «Дандолк»/"Русенборг"

«Хапоэль» Беэр-Шева/«Гонвед» - «Жальгирис»/«Лудогорец»

«Виторул» - АПОЕЛ/«Дюделанж»

«Хибернианс»/«Зальцбург» - «Риека»/ТНС

«Карабах»/«Сартмедия» - «Шериф»/«Кукеси»

«Партизан»/«Будучность» - «Олимпиакос»

Матчи пройдут 25/26 июля и 1/2 августа на полях команд, указанных первыми.