Кварцяный оставил пост главного тренера "Волыни"
Главным тренером клуба назначен Ярослав Комзюк.
Виталий Кварцяный покинул пост главного тренера «Волыни», сообщает Sport Arena.
Главным тренером "Волыни" назначен Ярослав Комзюк. По данным СМИ, 46-летний наставник официально представлен игрокам и коллективу команды.
При этом Виталий Кварцяный будет продолжать исполнять обязанности президента клуба.
Кроме того, Кварцяный избран в июне членом исполкома ФФУ, а также является главой Федерации футбола Волынской области.
Виталий Кварцяный был главным тренером "Волыни" три периода — с 1994-го по 1996 год, с 2000-го по 2012-й и с 2013 года по сей день.
Ярослав Комзюк после окончания игровой карьеры в "Волыни" в 2003 году работал в детской школе клуба, а также тренировал юношеские команды клуба. С 2013 года он являлся ассистентом Кварцяного в главной команде.
Луцкая "Волынь" по итогам прошлого сезона покинула Премьер-лигу и будет выступать в Первой лиге.