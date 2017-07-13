Кварцяный оставил пост главного тренера "Волыни"

Виталий Кварцяный покинул пост главного тренера «Волыни», сообщает Sport Arena.

Главным тренером "Волыни" назначен Ярослав Комзюк. По данным СМИ, 46-летний наставник официально представлен игрокам и коллективу команды.

При этом Виталий Кварцяный будет продолжать исполнять обязанности президента клуба.

Кроме того, Кварцяный избран в июне членом исполкома ФФУ, а также является главой Федерации футбола Волынской области.

Виталий Кварцяный был главным тренером "Волыни" три периода — с 1994-го по 1996 год, с 2000-го по 2012-й и с 2013 года по сей день.

Ярослав Комзюк после окончания игровой карьеры в "Волыни" в 2003 году работал в детской школе клуба, а также тренировал юношеские команды клуба. С 2013 года он являлся ассистентом Кварцяного в главной команде.

Луцкая "Волынь" по итогам прошлого сезона покинула Премьер-лигу и будет выступать в Первой лиге.