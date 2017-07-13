Ультрас "Динамо" отказались предоставлять документы для входа на стадион "Черноморец" в Одессе

<img data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_07/1499957742-4790.jpg?0.10361656774914074" src="https://images.unian.net/photos/2017_07/1499957742-4790.jpg?0.10361656774914074" alt="Ультрас " Динамо"="" заявили,="" что="" требования="" организаторов="" матча="" за="" Титул="" противоречат="" действующему="" законодательству="" wbc="" Стало="" title="Ультрас ">

Ультрас киевского "Динамо" заявили, что не будут предоставлять документы на матче с "Шахтером" за Суперкубок Украины, как этого требуют организаторы встречи.

Об этом говорится в заявлении фанатов киевского клуба в Facebook.

Фаны приводят основные причины такого решения:

- подобный сбор персональных данных противоречит действующему законодательству Украины;

- никто не может гарантировать, что созданная база данных не попадет в руки преступников, и уже были подобные прецеденты;

- такие нововведения создают серьезные неудобства для зрителей и негативно повлияют на посещаемость футбольных матчей.

"При покупке билета никто из нас не давал своего согласия на обработку персональных данных ни в письменном, ни в электронном виде, а обрабатывать данные без нашего согласия в данном случае организаторы матча не могут, ибо это не предусмотрено законом", - говорится в заявлении ультрас.

"Что касается беспорядков на стадионах - наиболее резонансные нарушения последних лет произошли именно на НСК Олимпийский. Выбегание зрителей на поле в финале Кубка Украины 2015, беспорядки на игре Динамо - Бешикташ, события на финале чемпионата Украины среди любителей - все эти события произошли при полном непрофессионализме руководства и службы безопасности НСК Олимпийский. Возможно есть смысл сделать кадровые перестановки и отстранить от исполнения обязанностей некомпетентных лиц вместо попыток все свалить на фанатов", - отмечается в обращении ультрас "Динамо".

Как известно, матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится 15 июля в Одессе.

Ранее организаторы матча заявили, что проход на стадион "Черноморец" в Одссе будет осуществляться по именным билетам, а все зрители при входе на арену должны предъявить документы, удостоверяющие их личность.