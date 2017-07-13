У 20-летнего игрока "Аякса" диагностировано необратимое повреждение мозга

У полузащитника амстердамского «Аякса» Абдельхака Нури, потерявшего сознание во время товарищеского матча с «Вердером», диагностировано необратимое повреждение мозга. Об этом сообщается на официальной странице амстердамской команды в Twitter.

"Все наши мысли и молитвы вместе с ним в это сложное время", – говорится в сообщении "Аякса".

Есть серьезные опасения, что Нури больше не сможет не то что продолжить карьеру, но и вообще вести нормальный образ жизни.

Ранее 20-летний футболист был введён в состояние искусственной комы, и врачи вскоре планировали начать медленно выводить игрока из этого состояния, чтобы лучше оценить работу функций его мозга.

Причиной потери сознания игроком во время матча с «Вердером» стала сердечная аритмия. Футболист был эвакуирован с поля на вертолёте и доставлен в больницу. Нури является воспитанником «Аякса», за который он дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году.