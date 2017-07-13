Мы в "Динамо" отказались от слова "мотивация" - Хацкевич

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич провел пресс-конференцию, на которой представил свой тренерский штаб. В него вошли Олег Лужный, Максим Шацких и Михаил Михайлов. Также состоялось представление новичка команды - экс-защитника польского "Леха" Томаша Кендзеры.

"Начало каждого сезона волнительно не только для команды, но и для болельщиков — новый сезон, новые переживания, новый тренерский штаб, как будет выглядеть команда. Скажу, мы все живые люди, мы тоже переживаем. Если говорить о задачах, то у такого клуба как "Динамо" (Киев) они одни – победа в каждом турнире, в котором участвует клуб. Именно с такой целью и с такой задачей мы ознакомили футболистов, да и мы настроены именно на это. Иначе и быть не может", - сказал Хацкевич.

"Я ребятам сразу обозначил: забудьте прошлый сезон. Сильная команда не та, что выигрывает в каждом матче, а та, которая быстро сумеет подняться после поражения. И вообще, от слова «мотивация» мы отказались. Есть слово «профессионализм», - отметил главный тренер "Динамо".

Наставник "Динамо" прокомментировал перевод в "дубль" хавбека Сергея Рыбалки.

"Он не попал в число 20-ти футболистов, которые готовятся непосредственно к поединку с "Шахтером". 15-го числа он сыграет с "Черноморцем" за молодежную команду, после чего вернется в основную группу и будет готовиться к матчу 1-го тура Премьер-лиги", - сказал Хацкевич.

"Во второй половине августа мы будем играть с третьего дня на четвертый или со второго на третий. Поэтому нужна ротация. Для этого очертим круг из 15—16 игроков. Конечно, по полсостава менять не будем, но тонус поддерживать постараемся. Первоочередные задачи — победа в Суперкубке, выход в групповой раунд Лиги чемпионов. И, понятно, в каждом матче Премьер-лиги нужно добиваться максимального результата", - заявил Александр Хацкевич, которого цитирует Команда1.