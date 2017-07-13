Лучшим защитником в истории сборной Украины по футболу признан Лужный

В честь 25-летия со дня первого матча сборной Украины по футболу портал "Команда1" провел голосование по выбору лучших исполнителей за всю историю "сине-желтой" сборной.

За 25 лет в составе сборной Украины выступали сотни лучших воспитанников украинского футбола. Путем опроса болельщиков, футбольных журналистов и тренеров Команда1 определила лучших игроков сборной по амплуа.

Лучшим форвардом сборной Украины за 25 лет (1992—2017) стал нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Лучшим полузащитником сборной за историю эксперты назвали динамовца Андрея Ярмоленко. В номинации «Лучший защитник» победил еще один экс-игрок «Динамо», а теперь тренер клуба Олег Лужный.

Сегодня в рамках пресс-конференции тренерского штаба ФК «Динамо» почетный приз Лужному вручил известный украинский тренер Николай Павлов, сообщает официальный сайт "Динамо".