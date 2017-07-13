"Динамо" в первом туре УПЛ проведет домашний матч без зрителей
Киевский клуб наказан за поведение болельщиков на игре прошлого сезона с "Шахтером".
Согласно решению Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ от 13 июля 2017 года, матч 1-го тура сезона 2017/2018 «Динамо» (Киев) - «Черноморец» (Одесса) будет проведен без зрителей.
Об этом сообщается на официальном сате ФК "Динамо", где приводится также копия решения КДК.
Напомним, причиной такого решения контрольно-дисциплинарного органа стало поведение болельщиков столичного клуба на поединке "Динамо" - "Шахтер" 21 апреля. Тогда киевские ультрас устроили акцию: болельщики пришли одетыми во все белое. Был также вывешен баннер "100% белый". Кроме того, некоторые фанаты "Динамо" были одеты в мантии, похожие на те, которые носили члены американской расистской организации "Ку-клукс-клан".
Dynamo Kyiv during match with Shakhtar Donetsk 21.04.2017— HooligansTV (@HooligansTV1) 23 квітня 2017 р.
(on the banner - 100% white) pic.twitter.com/NZdPr4xZhh
Матч 1-го тура УПЛ "Динамо" - "Черноморец" должен состояться на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского 18 июля.