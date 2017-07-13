"Динамо" в первом туре УПЛ проведет домашний матч без зрителей

Согласно решению Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ от 13 июля 2017 года, матч 1-го тура сезона 2017/2018 «Динамо» (Киев) - «Черноморец» (Одесса) будет проведен без зрителей.

Об этом сообщается на официальном сате ФК "Динамо", где приводится также копия решения КДК.

Напомним, причиной такого решения контрольно-дисциплинарного органа стало поведение болельщиков столичного клуба на поединке "Динамо" - "Шахтер" 21 апреля. Тогда киевские ультрас устроили акцию: болельщики пришли одетыми во все белое. Был также вывешен баннер "100% белый". Кроме того, некоторые фанаты "Динамо" были одеты в мантии, похожие на те, которые носили члены американской расистской организации "Ку-клукс-клан".

Dynamo Kyiv during match with Shakhtar Donetsk 21.04.2017

(on the banner - 100% white) pic.twitter.com/NZdPr4xZhh — HooligansTV (@HooligansTV1) 23 квітня 2017 р.

Матч 1-го тура УПЛ "Динамо" - "Черноморец" должен состояться на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского 18 июля.