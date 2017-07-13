"Динамо" расторгло контракт с форвардом Гладким

Киевское "Динамо" и нападающий Александр Гладкий достигли соглашения о досрочном расторжении контракта. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Гладкий подписал трехлетний контракт с "Динамо" в мае прошлого года. Соглашение вступило в силу 1 июля 2016 года.

В первой половине сезона 2016/2017 он провел за "Динамо" 8 матчей в Премьер-лиге и 3 игры в Лиге чемпионов, так и не забив ни одного мяча.

В весенней части сезона Гладкий выступал на правах аренды за львовские "Карпаты".

Напомним, "Динамо" стало шестым клубом для Гладкого. За свою карьеру он успел поиграть за "Металлист", ФК "Харьков" (где в сезоне 2006-2007 года стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины), "Шахтер", "Днепр", "Карпаты".