"Динамо" расторгло контракт с форвардом Гладким
14:59, 13 июля 2017Футбол
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Так и не забив ни одного гола в официальных матчах за "Динамо", Гладкий ушел из клуба.
Гладкий получил статус свободного агента / myinforms.com
Киевское "Динамо" и нападающий Александр Гладкий достигли соглашения о досрочном расторжении контракта. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Гладкий подписал трехлетний контракт с "Динамо" в мае прошлого года. Соглашение вступило в силу 1 июля 2016 года.
В первой половине сезона 2016/2017 он провел за "Динамо" 8 матчей в Премьер-лиге и 3 игры в Лиге чемпионов, так и не забив ни одного мяча.
В весенней части сезона Гладкий выступал на правах аренды за львовские "Карпаты".
Напомним, "Динамо" стало шестым клубом для Гладкого. За свою карьеру он успел поиграть за "Металлист", ФК "Харьков" (где в сезоне 2006-2007 года стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины), "Шахтер", "Днепр", "Карпаты".
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