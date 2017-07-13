Жеребьевка Кубка Украины определила следующего соперника "Днепра-1"

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона 2017/2018, в котором примут участие 13 победителей первого предварительного этапа и 15 команд Первой лиги, в общем - 28 команд, сообщает официальный сайт ФФУ.

Энергия - Жемчужина

Ингулец - Полтава

Колос - Черкасский Днепр

Демня - Полесье

Десна - Балканы

Львов - Волынь

Днепр-1 - Сумы

Гелиос - Оболонь-Бровар

Нива Тернополь - Прикарпатье

Авангард - Николаев

Таврия Симферополь/Скала - Нива-В

Агробизнес - Нефтяник-Укрнефть

Никополь - Арсенал-Киев

Рух - Горняк-Спорт

Базовый день матчей - 26 июля.

Отметим, что до сих пор не определен победитель пары первого предварительного этапа "Таврия" (Симферополь) - "Скала" (Стрый). В связи с неявкой команды "Скала" на поединок, вопрос победителя дуэли будет рассматриваться Контрольно-дисциплинарным комитетом ФФУ.