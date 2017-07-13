Жеребьевка Кубка Украины определила следующего соперника "Днепра-1"
Новосозданная команда "Днепр-1" встретится с "Сумами".
Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона 2017/2018, в котором примут участие 13 победителей первого предварительного этапа и 15 команд Первой лиги, в общем - 28 команд, сообщает официальный сайт ФФУ.
Энергия - Жемчужина
Ингулец - Полтава
Колос - Черкасский Днепр
Демня - Полесье
Десна - Балканы
Львов - Волынь
Днепр-1 - Сумы
Гелиос - Оболонь-Бровар
Нива Тернополь - Прикарпатье
Авангард - Николаев
Таврия Симферополь/Скала - Нива-В
Агробизнес - Нефтяник-Укрнефть
Никополь - Арсенал-Киев
Рух - Горняк-Спорт
Базовый день матчей - 26 июля.
Отметим, что до сих пор не определен победитель пары первого предварительного этапа "Таврия" (Симферополь) - "Скала" (Стрый). В связи с неявкой команды "Скала" на поединок, вопрос победителя дуэли будет рассматриваться Контрольно-дисциплинарным комитетом ФФУ.