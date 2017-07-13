Яхту Криштиану Роналду обыскали вооруженные люди

Вооруженные сотрудники налоговой службы провели обыск на яхте нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Hola.com.

Яхта 32-летнего португальца, который догуливает последние дни отпуска, полученного после выступления в составе национальной сборной на Кубке Конфедераций-2017, находится в эти дни в районе острова Ферментера в Средиземном море. Вчера судно было подвержено обыску со стороны работников Таможенного департамента налоговой инспекции Испании.

Три вооруженных офицера этой службы прибыли на яхту в то время, когда там находился Роналду вместе со своей подругой 22-летней моделью Жоржиной Родригес, а также членами семьи и друзьями, для проведения следственных действий.

Как сообщает источник, после прибытия работников налоговой службы, над яхтой накрыли тент, чтобы минимизировать попытки посторонних людей рассмотреть происходящее на судне.

По данным издания, предметом интереса налоговиков были некие документы, которые могли бы пролить свет на скандальную историю с неуплатой форвардом "Реала" налогов на сумму 14,7 миллиона евро за период с 2011-го по 2014 год.

При этом яхта, на которой отдыхал Роналду со своими близкими, не принадлежит форварду и находится у него в аренде.

Во время обыска Роналду вел себя спокойно, предпочитая не общаться с агентами налоговой службы, проводящими обыск. По прошествии полутора часов налоговики оставили яхту. Добыли ли они интересующую их информацию, неизвестно.