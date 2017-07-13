На поединок "Шахтер" - "Динамо" в Одессе продано более 20 тысяч билетов

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал о продаже билетов на Суперкубок Украины.

«У нас планируются очень серьезные меры безопасности. Билеты именные. Чтобы вы понимали – если передаете свой билет, отдаете его друзьям, в базе данных находится ваш паспорт, номер телефона, поэтому вы несете полную ответственность за эти билеты.

Впервые за всю историю, за несколько дней до Суперкубка мы не видим перекупа билетов ни в Одессе, ни в Киеве, и это самое главное. Те люди, которые хотят попасть на футбол, должны попасть на стадион по своим билетам.

Раскуплено уже более 20 тысяч (стадион вмещает около 34 тысяч мест. - Прим. ред.) , но у одесситов еще есть время, чтобы успеть приобрести места на матч двух лучших украинских команд», – сказал Генинсон, которого цитирует официальный сайт Премьер-лиги.

По словам президента УПЛ, "кроме самой игры, будет еще и зрелищное шоу". Перед матчем на стадион вынесут флаги 12 команд украинской Премьер-Лиги и состоится награждение лауреатов прошлого сезона.

Матч за Суперкубок Украины «Шахтер» – «Динамо» пройдет в субботу, 15 июля. Начало в 21.00.