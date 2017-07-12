"Ювентус" одолжил у "Баварии" экс-игрока "Шахтера"

Туринский «Ювентус» официально объявил о переходе полузащитника Дугласа Косты из «Баварии».

Итальянский клуб арендовал игрока на один сезон за 6 миллионов евро с возможностью последующего выкупа за 40 миллионов евро. Сумма бонусов может составить 1 миллион евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Германии Коста сыграл в 23 матчах, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.

До перехода в "Баварию" Дуглас Коста шесть лет провел в донецком "Шахтере", забив за это время 29 голов в украинской Премьер-лиге.