"Ювентус" одолжил у "Баварии" экс-игрока "Шахтера"
21:39, 12 июля 2017Футбол
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Бывший горняк Дуглас Коста продолжит карьеру в Турине.
Дуглас Коста перешел в "Ювентус" / juventus.com
Туринский «Ювентус» официально объявил о переходе полузащитника Дугласа Косты из «Баварии».
Итальянский клуб арендовал игрока на один сезон за 6 миллионов евро с возможностью последующего выкупа за 40 миллионов евро. Сумма бонусов может составить 1 миллион евро.
В прошедшем сезоне чемпионата Германии Коста сыграл в 23 матчах, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.
До перехода в "Баварию" Дуглас Коста шесть лет провел в донецком "Шахтере", забив за это время 29 голов в украинской Премьер-лиге.
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