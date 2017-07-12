"Заря" нашла форварда и готовится подписать с ним контракт
17:30, 12 июля 2017Футбол
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Команду может усилить бразилец Фрейтас.
Фрейтас / football24.ua
Луганская «Заря» близка к подписанию трансфера с бразильским форвардом Фрейтасом.
Фрейтас уже прибыл в Украину. В ближайшее время 21-летний футболист пройдет медобследование, по итогам которого, возможно, будет подписан с ним контракт, сообщает официальный сайт клуба.
Предыдущем клубом Фрейтаса был «Аваи», выступающий в бразильской Серии А, за который он сыграл 25 матчей и забил 2 мяча.
Отметим, что ранее главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб говорил о необходимости подписания форварда.
Ранее «Заря» подписала контракт с украинским защитником Василием Приймой, а также продлила соглашения с Форстером и Паулиньо.
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