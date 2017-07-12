"Заря" нашла форварда и готовится подписать с ним контракт

Луганская «Заря» близка к подписанию трансфера с бразильским форвардом Фрейтасом.

Фрейтас уже прибыл в Украину. В ближайшее время 21-летний футболист пройдет медобследование, по итогам которого, возможно, будет подписан с ним контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Предыдущем клубом Фрейтаса был «Аваи», выступающий в бразильской Серии А, за который он сыграл 25 матчей и забил 2 мяча.

Отметим, что ранее главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб говорил о необходимости подписания форварда.

Ранее «Заря» подписала контракт с украинским защитником Василием Приймой, а также продлила соглашения с Форстером и Паулиньо.