Моуриньо включил режим "АнтиРеал" для игроков "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо придумал план под названием "АнтиРеал", информирует Marca.

"Реал" и "Манчестер Юнайтед" являются соперниками в поединке за Суперкубок УЕФА, который состоится 8 августа и фактически откроет сезон большого футбола в Европе.

Читайте также"МЮ" завершил, вероятно, самый дорогой трансфер года, купив ЛукакуУчитывая, что обе команды сейчас начали тренировочные сборы в США, тренер манкунианцев призвал подопечных свети к минимуму общение с игроками мадридской команды. Базы команд располагаются друг от друга всего в 50 метрах, но Моуриньо строго запретил своим игрокам даже упоминать фамилии футболистов "Реала" в соцсетях, не говоря уже о совместных фото.

Издание предполагает, что таким образом Моуриньо в том числе защищает "МЮ" от возможных трансферов игроков в "Реал". Также Жозе хочет сохранить в секрете тренировочный процесс "МЮ" и тактические новинки.