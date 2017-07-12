"Карпаты" подписали контракт с аргентинским защитником Кортеджано
15:11, 12 июля 2017Футбол
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До этого игрок долгое время выступал в Италии.
Гвидо Кортеджано стал игроком "Карпат" / twitter.com/FCKarpatyLviv
Львовские "Карпаты" подписали контракт с аргентинским защитником Гвидо Кортеджано. Об этом сообщил официальный твиттер львовского клуба.
Защитник подписал контракт на 1 год и будет выступать за львовскую команду под 87-м номером.
Кортеджано участвовал в товарищеском матче "Карпат" против АЕКа, в котором, очевидно, убедил тренерский штаб в своей игровой эффективности.
Последним клубом Кортеджано была итальянская "Триестина", которая выступает в Серии D. Также Кортеджано играл за "Лечче 1912", "Кунео" и "Бра".
Напомним, ранее "Карпаты" подписали Александра Османа и Себастьяна Рибаса.
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