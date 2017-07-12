"Карпаты" подписали контракт с аргентинским защитником Кортеджано

Львовские "Карпаты" подписали контракт с аргентинским защитником Гвидо Кортеджано. Об этом сообщил официальный твиттер львовского клуба.

Защитник подписал контракт на 1 год и будет выступать за львовскую команду под 87-м номером.

Кортеджано участвовал в товарищеском матче "Карпат" против АЕКа, в котором, очевидно, убедил тренерский штаб в своей игровой эффективности.

Последним клубом Кортеджано была итальянская "Триестина", которая выступает в Серии D. Также Кортеджано играл за "Лечче 1912", "Кунео" и "Бра".

Напомним, ранее "Карпаты" подписали Александра Османа и Себастьяна Рибаса.