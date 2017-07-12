На проведение финала Лиги чемпионов Киев потратит 25 миллионов гривен

Киев потратит 25 миллионов гривен на проведение финала Лиги чемпионов-2018, сообщает официальный сайт киевского городского совета.

Вчера депутаты Киевского городского совета поддержали проект решения «Об утверждении договора о проведении финального матча Лиги чемпионов-2017/18». Однако он еще должен быть расмотрен на пленарном заседании городского совета.

Согласно договору, Киев обязуется провести прием участников официальных делегаций, организовать мероприятия, а также обеспечить внешний вид города. В том числе речь идет и об украшении Киева символикой УЕФА.

По предварительным оценкам, Киев потратит 25 миллионов гривен. Остальные расходы будут возложены на УЕФА.

«Эксперты посчитали, что Киеву проведение финала ЛЧ будет стоить до 25 миллионов гривен. Это меньше 200 миллионов, которые были выделены на организацию Евровидения. Остальные расходы за УЕФА. Что касается доходной части, то ожидаем прибытия 150 тысяч иностранных туристов, которые в среднем потратят по 100 евро в день», — отметил глава постоянной комисии по вопросам бюджета Киевского городского совета Андрей Странников.

Напомним, финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится в Киеве 26 мая следующего года.

В турнире примут участие и две украинские команды — "Динамо" (с 3-го квалификационного раунда) и "Шахтер" (с групповой стадии).