Тренер Кварцяный близок к уходу из "Волыни"

Виталий Кварцяный может оставить пост главного тренера "Волыни".

По информации Sport Arena, причиной такого шага наставника и президента "Волыни" является общая неопределенность в клубе, а также долги бывшим и нынешним футболистам, тренерам и персоналу.

Луцкая "Волынь" не определилась с бюджетом для выступления в ПФЛ, тренерский штаб не знает, на каких футболистов рассчитывать в будущем.

Кварцяный по прибытию со сбора в Луцк написал заявление на очередной отпуск. К матчу первого тура Первой лиги в Киеве против "Десны" команду скорее всего будут готовить ассистенты Кварцяного. Функции старшего тренера во время игры исполнит Ярослав Комзюк.

При этом, по данным источников, покидать пост президента клуба Виталий Кварцяный не намерен.

Напомним, что "Волынь" по итогам прошлого сезона заняла последнее место в Премьер-лиге и понизилась в классе.