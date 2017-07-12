Один из ведущих хавбеков "Динамо" Рыбалка не завоевал доверия Хацкевича и тренируется с "дублем"

Полузащитник «Динамо» Сергей Рыбалка не тренируется с первой командой в Конча-Заспе. При этом со здоровьем у футболиста все в порядке.

Ранее главный тренер «бело-синих» Александр Хацкевич сказал, что Сергею необходимо определиться: «оставаться и до конца биться за место в составе, или поменять обстановку и играть в другом клубе».

В ближайшее время Рыбалка будет тренироваться с молодежным составом «Динамо» - в компании уже покинувших команду Александра Гладкого и Валерия Федорчука, сообщает dynamo.kiev.ua.