Один из ведущих хавбеков "Динамо" Рыбалка не завоевал доверия Хацкевича и тренируется с "дублем"

12:55, 12 июля 2017
Футбол
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По словам Хацкевича, игроку нужно определиться...

Сергей Рыбалка / dynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Сергей Рыбалка не тренируется с первой командой в Конча-Заспе. При этом со здоровьем у футболиста все в порядке.

Ранее главный тренер «бело-синих» Александр Хацкевич сказал, что Сергею необходимо определиться: «оставаться и до конца биться за место в составе, или поменять обстановку и играть в другом клубе». 

В ближайшее время Рыбалка будет тренироваться с молодежным составом «Динамо» - в компании уже покинувших команду Александра Гладкого и Валерия Федорчука, сообщает dynamo.kiev.ua.

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Теги: #Динамо#Хацкевич#Сергей Рыбалка