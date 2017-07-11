Киевское "Динамо" усилило защиту, подписав новичка из Польши 23-летнего Кендзеру
20:44, 11 июля 2017Футбол
197
Томаш Кендзера пока не сыграл ни одного поединка за сборную своей страны.
Томаш Кендзера / fcdynamo.kiev.ua
Защитник познаньского "Леха" и молодежной сборной Польши Томаш Кендзера подписал контракт с киевским "Динамо".
Как сообщает официальный сайт вице-чемпиона Украины, соглашение 23-летнего правого защитника рассчитано на четыре сезона.
В составе "Леха" Кендзера провел 151 матч, в которых отметился 10 мячами и сделал 12 результативных передач. На его счету 17 матчей за молодежную сборную Польши. Кроме того, Кендзера уже два раза вызывался в состав главной сборной, однако на поле не выходил.
Как сообщал УНИАН, сегодня перед заключением контракта Кендзера прошел медобследование в Киеве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter