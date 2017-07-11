"Динамо" заявило на сезон форварда Мбокани и вручило ему необычный игровой номер
18:42, 11 июля 2017Футбол
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Мбокани после двух лет английской аренды вновь в заявке "Динамо".
Дьемерси Мбокани / dynamomania.com
Киевское "Динамо" внесло в заявку на сезон конголезского нападающего Дьёмерси Мбокани, сообщает официальный сайт Премьер-лиги Украины.
Отметим, что форвард, последние два года отыгравший на правах аренды за английские клубы "Норвич" и "Халл Сити", будет выступать не под своим старым номером 85, а под номером 70.
Дьемерси Мбокани может сыграть первый матч после долгого отсутствия уже в эту субботу. В поединке за Суперкубок Украины динамовцы в Одессе встретятся с "Шахтером".
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