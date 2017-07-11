"Динамо" заявило на сезон форварда Мбокани и вручило ему необычный игровой номер

Киевское "Динамо" внесло в заявку на сезон конголезского нападающего Дьёмерси Мбокани, сообщает официальный сайт Премьер-лиги Украины.

Отметим, что форвард, последние два года отыгравший на правах аренды за английские клубы "Норвич" и "Халл Сити", будет выступать не под своим старым номером 85, а под номером 70.

Дьемерси Мбокани может сыграть первый матч после долгого отсутствия уже в эту субботу. В поединке за Суперкубок Украины динамовцы в Одессе встретятся с "Шахтером".