"Бавария" объявила о переходе Хамеса, который был недоволен жизнью в "Реале"

Мюнхенская "Бавария" усилилась игроком "Реала" Хамесом Родригесом, взяв его в аренду на два сезона, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

В соглашении между клубами прописана также опция выкупа футболиста по истечению срока аренды. Сумму сделки "Бавария" не разглашает, но в СМИ появлялась информация о том, что "Реал" хочет выручить за колумбийского футболиста около 80 миллионов евро.

Мюнхенцы видят в хавбеке "Реала" замену Дугласу Косте, который в ближайшее время перейдет в "Ювентус" по аналогичной сделке — аренда на два года с правом выкупа.

Хамес Родригес перешел в "Реал" летом 2014 года из "Монако" за 75 миллионов евро, но с тех пор так и не смог стать ключевым игроком мадридской команды.

В минувшем сезоне Хамес провел за "Сливочных" 33 матча (11 голов, 12 голевых передач), но лишь в 20 играх выходил в стартовом составе и был недоволен существующим положением дел.