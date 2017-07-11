"Шахтер" представил новую форму, выпустив ностальгический ролик со слоганом: "Дома далеко от дома" (видео)

Донецкий "Шахтер" и компания Nike представили новую игровую форму команды, в которой она будет выступать в домашних играх. Горняки оригинально презентовали новую экипировку, выпустив видеоролик.

Сама форма выполнена в традиционных вертикальных черных и оранжевых полосах, которые на этот раз дополнены косыми вкраплениями ярко-синего цвета. Дизайн вдохновлен домашним стадионом команды — оранжевые и синие переливы, напоминающие освещенную "Донбасс-Арену". Черные рукава и плечи должны олицетворять собой темноту, царящую в глубине угольных шахт Донбасса, говорится в пресс-релизе клуба.

Новый комплект домашней формы футболисты "Шахтера" примерят в предстоящем матче за Суперкубок Украины против "Динамо", который состоится в Одессе 15 июля.