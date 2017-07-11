Потенциальный новичок "Динамо" Кендзера пройдет медобследование в Киеве

Защитник польского «Леха» Томаш Кендзера сегодня проведет медобследование в Киеве, чтобы после этого подписать контракт с "Динамо".

Об этом на своей официальной странице в соцсети Twitter сообщила агентская компания F-MG.com, ведущая дела футболиста.

Ранее сообщалось, что киевский клуб заплатит за 23-летнего игрока 1,5 млн евро.

Напомним, зимой из «Леха» в «Динамо» перешел Тамаш Кадар, а ранее киевляне покупали у польского клуба Лукаша Теодорчика.

Томаш Кендзера – воспитанник "Леха". В прошлом сезоне он сыграл за клуб из Познани 44 матча во всех турнирах, забив 2 гола.

Кроме того, перспективный защитник до последнего времени был капитаном сборной Польши U-21, за которую сыграл 17 матчей.