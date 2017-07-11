"МЮ" завершил, вероятно, самый дорогой трансфер года, купив Лукаку

Бельгийский нападающий, экс-игрок "Эвертона" Ромелу Лукаку перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт манкунианцев.

Контракт с футболистом рассчитан до лета 2022 года, при этом прописана опция продления соглашения. О сумме сделки официально не сообщается, но СМИ пишут о 75 миллионах фунтов, которые "Эвертон" получит за бельгийца уже сейчас, и о 15 миллионах фунтов в виде бонусных выплат за успехи Ромелу на "Олд Траффорд".

Кроме того, «МЮ» бесплатно отпустил в мерсисайдский клуб форварда Уэйна Руни.

СМИ сообщают, что покупка Лукаку - четвертая по величине сделка в истории футбольных трансферов.

Несколько месяцев главным претендентом на приобретение Лукаку считался "Челси". Однако активность по сделке проявил в итоге лишь "МЮ", якобы отказавшись на прошлой неделе от приобретения у "Реала" Альваро Мораты и сосредоточив усилия на подписании Лукаку.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги на счету бельгийца 25 мячей в 37 матчах.