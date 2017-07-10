Месси и Суарес забавляются в бассейне (видео)

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси опубликовал забавную видеозапись в своем Instagram, из которой понятно, что даже во время отпуска Месси и его партнер по каталонскому клубу Луис Суарес не забывают поддерживать форму.

Месси и Суарес решили устроить семейный отдых (также с ними в компании был Сеск Фабрегас с семьей) и в бассейне пожонглировали мячом.