Месси и Суарес забавляются в бассейне (видео)

14:22, 10 июля 2017
Футбол
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Звездные форварды "Барселоны" и на отдыхе не расстаются с мячом.

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси опубликовал забавную видеозапись в своем Instagram, из которой понятно, что даже во время отпуска Месси и его партнер по каталонскому клубу Луис Суарес не забывают поддерживать форму.

Месси и Суарес решили устроить семейный отдых (также с ними в компании был Сеск Фабрегас с семьей) и в бассейне пожонглировали мячом. 

Los chicos divirtiéndose The boys having fun

Допис, поширений Leo Messi (@leomessi)

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Теги: #Барселона#Суарес