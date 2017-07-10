McDonald's хочет разорвать контракт с ФИФА до начала ЧМ-2018 в России

Компания McDonald's может аннулировать контракт с ФИФА до начала мирового первенства 2018 года, сообщает Daily Mail. Причиной являются последние коррупционные скандалы в ФИФА, а также слухи об использовании игроками сборной России допинга на чемпионате мира-2014.

Источник сообщает, что вероятность прекращения сотрудничества с ФИФА до начала ЧМ-2018 оценивается примерно в 40%.

Договор у компании McDonald's с Международной федерацией футбола заключен до 2022 года, однако может быть расторгнут еще до старта ЧМ-2018.

ФИФА сотрудничает с McDonald's с 1994 года и получает ежегодно от 10 до 25 миллионов долларов. Если контракт будет разорван, компании придется выплатить почти 100 миллионов компенсации.

Менее месяца назад McDonald’s уже расторг контракт с Международным олимпийским комитетом (МОК), прервав сотрудничество с ним с 1976 года. Вскоре МОК нашел нового спонсора в лице компьютерного гиганта Intel.