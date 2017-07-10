"Заря" является единственным украинским клубом, играющим матчи против россиян за 3,5 года

12:56, 10 июля 2017
Футбол
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Луганский клуб во второй раз с 2014 года сыграет с российской командой. 

Сегодня луганская "Заря" сыграет контрольный поединок против российского "Урала" из Екатеринбурга, сообщает Sport Arena

После начала украинско-российского военного конфликта в начале 2014 года украинские и российские клубы стараются избегать встреч между собой. Представители двух стран разводятся в футбольных соревнованиях на официальном уровне, не сыграв между собой ни разу в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Более того, даже контрольные матчи между представителями двух стран не проводятся, хотя до 2014 года российские клубы традиционно часто выступали в роли спарринг-партнеров для украинских команд. 

Сегодняшний матч "Зари" против "Урала" станет всего лишь второй футбольной встречей между представителями Украины и России за последние 3,5 года.

Интересно, что предыдущий матч также на счету "Зари". В июле 2015 года на словенском сборе луганская команда сыграла против "Амкара" (Пермь), уступив 1:3.

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Теги: #футбол#Заря#Украина против России