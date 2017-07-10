Звезда "МЮ" Погба столкнул журналистку в бассейн

12:12, 10 июля 2017
Футбол
910

Игроки "Красных дьяволов" пошутили над представительницей СМИ.

Поль Погба / Р-Спорт
 

Журналистка авторитетного издания ESPN брала интервью у новобранца "Манчестер Юнайтед" бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

На вилле в Беверли-Хиллз (США) также находился еще один игрок "Красных дьяволов" Поль Погба. Футболисты предложили девушке сыграть в игру "Камень, ножницы, бумага". Результат для журналистки оказался неожиданным. Погба столкнул ее в бассейн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#Манчестер Юнайтед#Лукаку