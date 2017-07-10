Звезда "МЮ" Погба столкнул журналистку в бассейн
12:12, 10 июля 2017Футбол
910
Игроки "Красных дьяволов" пошутили над представительницей СМИ.
Поль Погба / Р-Спорт
Журналистка авторитетного издания ESPN брала интервью у новобранца "Манчестер Юнайтед" бельгийского форварда Ромелу Лукаку.
На вилле в Беверли-Хиллз (США) также находился еще один игрок "Красных дьяволов" Поль Погба. Футболисты предложили девушке сыграть в игру "Камень, ножницы, бумага". Результат для журналистки оказался неожиданным. Погба столкнул ее в бассейн.
.@paulpogba vs. @alexisenunes vs. @RomeluLukaku9 in rock, paper, scissors? You know it!— ESPN FC (@ESPNFC) 10 липня 2017 р.
Keep your here for more exclusive content . pic.twitter.com/aPOTYJeOm6
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter