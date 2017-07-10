Звезда "МЮ" Погба столкнул журналистку в бассейн

Журналистка авторитетного издания ESPN брала интервью у новобранца "Манчестер Юнайтед" бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

На вилле в Беверли-Хиллз (США) также находился еще один игрок "Красных дьяволов" Поль Погба. Футболисты предложили девушке сыграть в игру "Камень, ножницы, бумага". Результат для журналистки оказался неожиданным. Погба столкнул ее в бассейн.