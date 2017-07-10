"Днепр" и "Металлист 1925" прекратили борьбу за Кубок Украины

Состоялись матчи предварительного раунда Кубка Украины по футболу

Обращает на себя внимание вылет уже на первой стадии турнира "Днепра" и "Металлиста 1925". Днепряне, проводившую игру под руководством нового тренера Александра Поклонского, уступили на выезде аматорскому клубу "Демня" из одноименного города Львовской области.

"Металлист 1925" в серии пенальти проиграл тернопольской "Ниве".

Первый матч в своей клубной истории провела новообразованная команда СК "Днепр-1". На стадионе "Днепр-Арена" подопечные Дмитрия Михайленко обыграли с крупным счетом 5:0 "Буковину".

«Демня» – «Днепр» – 2:1

Голы: Барабаш, 34, Демкив, 110 – Поддубный, 77

СК «Днепр-1» – «Буковина» – 5:0

Голы: Добровольский, 4, автогол, Полевой, 42, Кожушко, 66, Кравченко, 73, Когут, 90, с пенальти

«Металлист 1925» – «Нива» Тернополь – 2:2 (по пенальти 3:4)

Голы: Ралюченко, 11, Давыдов, 64 – Понедельник, 25, Ильчишин, 56

«Подолье» – «Нива» Винница – 1:3

Голы: Макарченко, 71 – Маляренко, 9, Овчар, 14, Андреев, 32

«Львов» – «Кремень» – 2:0

Голы: Янчук, 73, Омельченко, 85

«Чайка» – «Рух» – 0:2

Голы: Белый, 9, Дуць, 90

«Металлург» Запорожье – «Полесье» – 0:2

Голы: Галахов, 82, Демчик, 90

«Арсенал-Киевщина» – «Прикарпатье» – 0:3

«Реал Фарма» – «Энергия» – 1:3

Голы: Полищук, 15 – Бочак 6, с пенальти, 43, Ковальчук, 74

ФК «Никополь» – «Мир» – 1:0

Гол: Шестипалов

«Тернополь» – «Агробизнес» – 1:1 (по пенальти 3:5)

Голы: Вонс, 84 – Темнюк, 90, с пенальти