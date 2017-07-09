Легендарный форвард "МЮ" Руни вернулся в "Эвертон" через 13 лет
16:20, 09 июля 2017Футбол
580
"Эвертон" официально объявил о переходе Руни.
Уэйн Руни / evertonfc.com
«Эвертон» официально объявил о подписании форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. Об этом сообщил официальный сайт "Эвертона".
31-летний нападающий подписал контракт на два года, финансовые условия сделки не сообщаются. Ранее сообщалось, что ради перехода в "Эвертон" Уэйн Руни согласен пойти на значительное уменьшение заработной платы.
Напомним, что Руни играл в «Эвертоне» до 2004 года, когда перешел в «Манчестер Юнайтед». В составе "Красных Дьяволов" за 13 лет Руни стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив за "МЮ" 253 гола.
Кроме того, Уэйн с 53-мя голами является лучшим бомбардиром сборной Англии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter