Легендарный форвард "МЮ" Руни вернулся в "Эвертон" через 13 лет

«Эвертон» официально объявил о подписании форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. Об этом сообщил официальный сайт "Эвертона".

31-летний нападающий подписал контракт на два года, финансовые условия сделки не сообщаются. Ранее сообщалось, что ради перехода в "Эвертон" Уэйн Руни согласен пойти на значительное уменьшение заработной платы.

Напомним, что Руни играл в «Эвертоне» до 2004 года, когда перешел в «Манчестер Юнайтед». В составе "Красных Дьяволов" за 13 лет Руни стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив за "МЮ" 253 гола.

Кроме того, Уэйн с 53-мя голами является лучшим бомбардиром сборной Англии.